Covid-19: L’UTICA met de vastes locaux à la disposition de l’Etat

L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a annoncé, vendredi, qu’elle met à la disposition de l’Etat la grande salle de conférences de son siège central pour servir de centre de vaccination ou pour soigner les malades Covid.

Elle a mis l’accent dans un communiqué publié, vendredi, sur l’importance de la mise en place des bases d’une politique de santé préventive dans les secteurs public et privé afin de favoriser une bonne gestion de telles crise.

Elle a appelé à accélérer le rythme de la campagne de vaccination et à mettre en place un programme spécial de vaccination des entreprises économiques, afin de sécuriser la poursuite l’activité économique.

L’organisation patronale a estimé que la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses répercussions négatives sur les citoyens et les entreprises reste à la tête des priorités, ajoutant que toutes les forces nationales et les partenaires sociaux devront conjuguer leurs efforts pour faire face à cette menace sanitaire croissante, sauver la vie des citoyens et préserver la pérennité des entreprises.

Elle a rappelé que la plupart des pays qui sont arrivés à surmonter les répercussions de la pandémie de Covid-19 ont mobilisé des fonds conséquents puisés dans les budgets publics au profit de tous leurs citoyens et entreprises économiques sans aucune discrimination entre les secteurs public et privé.

L’UTICA note que tout ceci n’était cependant pas garanti au secteur privé en Tunisie, que ce soit pour les Petites et moyennes entreprises (PME) ou pour les salariés et les artisans, où plusieurs promesses et engagements n’ont pas été tenus, laissant les entreprises seules face à leur sort et difficultés.