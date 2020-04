Covid 19 : Nécessité de mettre en place une structure publique dans chaque région pour la prise en charge des patients

Le ministère de la santé a appelé les autorités régionales de la santé à mettre en place, une structure publique au moins dans chaque région pour la prise en charge des patients atteints du coronavirus , en garantissant l’hébergement du personnel médical.

Le ministère a incité les établissements hospitaliers, dans une circulaire publiée samedi, à consacrer entre 20 et 30 pour cent de leur capacité d’accueil à la prise en charge médicale des patients atteints de coronavirus dans les services des urgences, de réanimation et de pneumonie avec la possibilité de réserver d’autres espaces en cas de besoin.

Selon la circulaire, ces nouvelles mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, sont fondées sur les principes de la vigilance et l’intervention rapide selon les cas et l’évolution de la pandémie dans le pays. ”

Une équipe sera chargée de la sélection des patients affluant aux hôpitaux pour déterminer les circuits de prise en charge des cas suspects selon deux modèles élaborés par le ministère de la santé “, ajoute la circulaire.

Le ministère de la santé a appelé également à l’intégration d’un nombre d’agents et de personnel médical de première ligne dans les structures de la santé publique pour la prise en charge des patients atteints du coronavirus , en leur fournissant les moyens de protection et de prévention nécessaires.

La circulaire a recommandé la création d’une cellule de veille dans chaque structure sanitaire et la remise d’une liste nominative du personnel médical, outre la mise en place d’un numéro vert dans chaque direction régionale.