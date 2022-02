Covid-19 : Nous devrons vivre « les 10 prochaines années » avec le virus, estime le patron de BioNTech

Le patron du laboratoire BioNTech, qui a conçu le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19, estime que si le monde est « de mieux en mieux préparé » à affronter l’apparition de nouveaux variants, il conviendra de vivre avec pendant plusieurs années. « D’autres variants arriveront », a affirmé Ugur Sahin dans un entretien avec l’AFP, car « le virus va continuer à muter, et d’autres variants circulent déjà dans le monde ». Mais « nous en apprenons toujours plus et nous sommes de mieux en mieux préparés », a ajouté le scientifique selon lequel « nous devons accepter le fait de devoir vivre encore les dix prochaines années avec le virus ».

Le laboratoire allemand qu’il dirige a développé avec le géant américain Pfizer l’un des deux vaccins à ARN messager actuellement sur le marché. BioNTech en prépare une nouvelle version adaptée au variant Omicron. Après les vagues initiales, les variants Delta et puis Omicron ont été à l’origine de nouvelles flambées épidémiques dans de nombreux pays. « Nous arrivons dans une phase où la société comprend de mieux en mieux comment affronter » le virus, a toutefois jugé le co-fondateur de BioNTech.