COVID-19 : Nous sommes obligés de reporter la réalisation de certains projets d’infrastructure de base programmés cette année

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire serait obligé de reporter la réalisation de certains projets d’infrastructure de base programmés cette année suite aux impacts de la pandémie du COVID619 sur l’économie du pays.

Le ministre de l’Equipement Moncef Sliti, a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP, que cet état de fait demande une révision des priorités financières auprès de l’Etat.

Selon lui, il a une conscience totale des pouvoirs publics quant à l’importance de ce secteur et de son impact sur les niveaux économique et social.

” De toute façon, nous n’avons pas encore discuté cette question avec le ministère des Finances, chose qui nous amène à reporter ces projets “,a-t-il dit en substance, précisant qu’il y a 4000 projets en attente dans les différentes régions d’une valeur de 6300 MD.

Ces projets concernent surtout le secteur des bâtiments et des travaux publics afférents au ministère de l’Equipement dont le coût s’élève à 530MD à l’instar du pôle technologique d’El Ghazela,du stade, de la piscine de Sousse et d’un foyer universitaire au Kef.

Pour ce qui concerne les routes et les pistes agricoles,250 projets d’un coût de 2600 MD sont bloqués dont notamment les grands projets et des études concernant l’échangeur de l’aéroport International Tunis-Carthage.

S’agissant du secteur du logement social , près de 35 projets d’une valeur de 350 MD sont aussi bloqués. Idem pour les projets de la protection des villes contre les inondations, qui sont au nombre de 52 projets d’un coût de 217 MD, employant 3100 personnes , sont aussi bloqués dès l’institution de la quarantaine générale dans le pays .

Impact de l’arrêt des travaux sur le secteur des BTP

Le secteur des BTP contribue à hauteur de 7% au PIB et offre 400 postes d’emploi. Cette dynamique ne cache pas l’importance de cette situation où le pays est entrain du lutter contre ce virus mortel.

Pour cela le ministre s’est engagé à rattraper le temps perdu dans ce secteur tout en tenant compte des équilibres généraux que devait prendre le chef du gouvernent après la fin de cette crise sanitaire et la mobilisation des différents moyens en coordination avec les différents intervenant.

Il a affirmé que son département prendra des mesures visant à payer les dues des différents opérateurs au titre de l’année 2019, sachant que jusque-là près de 360MD ont été payés dans les domaines des ponts et des routes.

La non imposition des amendes de retards sera appliquée sur tous les projets en cours

En ce qui concerne la méthode de réactiver la décision gouvernementale relative à l’exonération des pénalités de retard de tous les projets réalisés par des opérateurs privés, suite à la quarantaine générale imposée dans le pays pour prévenir de la propagation du COVID-19 , Salliti a considéré que les secteurs public et privé seront forcément impactés par cette situations difficile, précisant que l’imposition des pénalités de retard ne sera appliquée sur tous les projets en cours.

Le ministre devait rappeler que son département a contribué à l’application de la stratégie nationale pour la lutte contre le Coronavirus , en assurant la continuité du travail dans les services centraux et régionaux, les entreprises et les établissements publics avec l’utilisation de la communication à distance via Internent ,l’arrêt du péage aux autoroutes et la commercialisation gratuite des signalisations automatiques et leur chargement à distance.