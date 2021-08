Covid-19: nouveaux renforts et nouvelles évacuations en vue aux Antilles

De nouveaux renforts de soignants vont être envoyés vendredi en Guadeloupe et en Martinique, d’où une dizaine de malades devraient être évacués vers la métropole dans les prochains jours, a indiqué mercredi le ministère de la Santé à l’AFP.



Le pont aérien se poursuit pour soulager les hôpitaux antillais saturés par les cas de Covid-19.



« Un peu plus de 120 » soignants sont partis mardi pour la Guadeloupe et la Martinique, et « d’autres renforts arrivent vendredi », toujours « équitablement répartis entre les deux îles », selon le ministère.



Ces professionnels de santé –dont le nombre n’a pas été précisé– doivent assurer « la relève » des 240 médecins, infirmiers et aide-soignants arrivés la semaine dernière.



Les 46 lits de réanimation ouverts sont occupés et les urgences enregistrent jusqu’à 80 passages par jour, pour le Covid uniquement.



« Tout le monde fait du Covid, même ceux dont la spécialité est loin de ce type de pathologie », a souligné M. Cotellon.



De nouvelles évacuations sanitaires vers la métropole sont « en cours d’organisation pour la fin de semaine ou le tout début de semaine prochaine », afin de désengorger les services de réanimation de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.

(AFP)



