Covid-19: Nouvelle livraison d’aide française

La France a organisé une nouvelle opération de soutien à la Tunisie durement touchée par la pandémie de Covid-19 au travers d’une nouvelle cargaison d’aide médicale livrée , ce jeudi, aux autorités tunisiennes par le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, selon l’Ambassade de France en Tunisie.

Il s’agit de 3 conteneurs d’oxygène médical, fournis par la société Air Liquide, d’une capacité de 20.000 litres chacun, acheminés par la Marine nationale française et permettant d’alimenter en oxygène 1000 patients chacun.

S’y ajoutent 500 000 doses de vaccins monodose Janssen contre le Covid-19, acheminée par l’armée de l’air tunisienne, qui permettront de vacciner 500 000 Tunisiens dans les prochaines semaines. Ce don s’ajoute aux 324000 doses de vaccin AstraZeneca acheminées en Tunisie via le mécanisme COVAX et 300 000 doses (également AstraZeneca) acheminées par avion militaire tunisien les 18 et 19 juillet 2021.

Par ailleurs, dans les prochaines semaines, à compter du 24 juillet 2021 et jusqu’au 12 août, la France fournira à la Tunisie :

– 2 millions de masques de type FFP2

– 1 millions de gants

– 100 000 tests rapides

– 100 pousse-seringues

– 38 respirateurs et consommables

– 25 concentrateurs d’oxygène