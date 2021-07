COVID-19 : Nouvelles restrictions sur les déplacements vers l’Espagne à compter du 14 juillet 2021

La compagnie Tunisair a annoncé, mardi, qu’à compter du 14 juillet 2021, de nouvelles restrictions seront imposées sur les déplacements vers l’Espagne, et ce suite aux dernières décisions des autorités espagnoles.

Ainsi tous les voyageurs se rendant en Espagne y compris ceux en transit et ceux de moins de 6 ans doivent présenter un formulaire sanitaire personnel et non transférable.

Ce document est téléchargeable via ce lien : httpss://www.spth.gob.es ou via l’application Santé Voyage Espagne, Spain Travel Health-SpTH.

Une fois ce formulaire complété́ et signé, le voyageur reçoit un QR code associé à son voyage qu’il doit conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

Aussi, toute entrée sur le territoire espagnol est soumise à la présentation, sous format numérique ou papier, soit d’un certificat justifiant d’une vaccination complète contre le Covid-19 depuis au moins 14 jours, soit d’un certificat de rétablissement du Covid-19, soit d’un certificat de test de dépistage d’infection active ou d’un test antigénique, avec résultat négatif, délivré́ dans les 48h précédant l’arrivée sur le territoire espagnol ou d’un certificat de test PCR effectué moins de 72h avant l’arrivée sur le territoire espagnol et dont le résultat est négatif.

Les certificats de test de diagnostic (PCR ou RAPIDE) doivent comporter au moins les informations suivantes : Nom et prénom du propriétaire, date de prélèvement de l’échantillon, type de test effectué, pays d’émission.

Par ailleurs, tout passager et notamment les citoyens tunisiens non résidents en Espagne ou dans un des pays de l’espace Shenguen et CEE sont désormais non acceptés sauf pour les exceptions suivantes :

1. Les résidents ordinaires de l’Union européenne, des États associés à Schengen, d’Andorre, de Monaco, du Vatican (Saint-Siège) ou de Saint-Marin qui se rendent en Espagne, en fournissant une preuve documentaire.

2. Les titulaires d’un visa de long séjour délivré par un État membre ou un État associé à Schengen qui se dirigent vers l´Espagne.

3. Les professionnels de la santé, y compris les chercheurs et les professionnels des soins aux personnes âgées qui se dirigent vers ou reviennent de leur activité professionnelle.

4. Le personnel de transport, seamen, et le personnel aéronautique nécessaires pour mener à bien les activités de transport aérien.

5. Le personnel diplomatique, consulaire, des organisations internationales, militaires, de la protection civile et les membres des organisations humanitaires, dans l’exercice de leurs fonctions.

6. Les étudiants qui effectuent leurs études dans les États membres ou les États associés à Schengen et qui disposent du permis ou du visa de longue durée et de l’assurance médicale correspondante, à condition qu’ils se rendent dans le pays où ils étudient et que l’entrée ait lieu pendant l’année universitaire ou 15 jours avant.

7. Des travailleurs hautement qualifiés dont le travail est nécessaire et ne peut pas être reporté ou effectué à distance, y compris les participants à des manifestations sportives de haut niveau qui ont lieu en Espagne. Ces circonstances doivent être justifiées par des documents.

8. Les personnes voyageant pour des raisons familiales impératives dûment accréditées.

9. Les personnes qui ont des documents justifiant des raisons de force majeure, ou dont l’entrée est autorisée pour des raisons humanitaires.

10. Toute personne disposant d’un certificat de vaccination que le ministère de la Santé reconnait et vérifie la validité. les mineurs accompagnant les personnes vaccinés seront acceptés.

Toute entrée en Espagne, selon toutes les exceptions citées ci-dessus, sauf pour le dernier point (10), sera interdite pour des motifs touristiques.