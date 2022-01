Covid-19: Omicron, variant dominant en Tunisie

La propagation du variant Omicron en Tunisie a enregistré une augmentation a indiqué vendredi le directeur général de l’institut pasteur et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Hachemi Louzir.

Dans une déclaration à la TAP, il a précisé que la moyenne des tests positifs est actuellement de l’ordre de 30pc signalant que le nouveau variant Omicron est actuellement dominant. Au terme d’une réunion du comité scientifique, Louzir a rappelé que malgré le taux élevé des cas contaminés, la capacité d’accueil dans les hôpitaux est acceptable.

Le ministère de la Santé assure actuellement un suivi de la propagation de la pandémie ainsi qu’un suivi du stock d’oxygène et la situation générale dans les hôpitaux. 670 malades sont actuellement hospitalisés dont 596 sont admis dans des hôpitaux publics et 100 dans des cliniques privées, selon la même source. Plus de 90% des cas ne portent pas de symptômes a encore dit Louzir. Les cas graves atteints par le coronavirus comptent parmi les personnes qui n’étaient pas vaccinées ou n’ayant pas terminé le processus de vaccination, selon Louzir.