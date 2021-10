Covid-19: Pas de surmortalité en Allemagne

En 2020, l’Allemagne n’a pas enregistré un nombre anormalement élevé de décès, malgré la pandémie de Covid-19. En tout, 33 000 personnes sont mortes des suites de la maladie outre-Rhin. Mais d’après une nouvelle étude, menée par des chercheurs allemands et publiée dans la revue scientifique Plos One, le nombre annuel de trépas correspond à une « année normale », définie à partir de données de 2016 à 2019.

- Publicité-

« En vérité, ces chiffres ne sont pas si étonnants que ça, commente le journal de Berlin, qui relaie l’analyse. La surmortalité est un indicateur qui prend en compte les décès liés au coronavirus, mais aussi tous les autres facteurs ayant un impact sur la mortalité. » Avec la distanciation sociale et le port du masque, la grippe et les autres maladies respiratoires ont peu circulé dans le pays. Le nombre d’accidents de voiture mortels a également temporairement diminué au printemps 2020. Les retards de diagnostic d’autres pathologies, liés à la désorganisation des hôpitaux et à l’appréhension des patients, n’ont pas eu d’effet significatif sur la mortalité, « du moins pas pour l’année dernière ».