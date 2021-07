COVID-19: Plus de 4,1 millions de morts

Deux cents millions d’Européens ont été complètement vaccinés contre le Covid-19, soit plus de la moitié de la population adulte, a annoncé jeudi la Commission européenne qui a fixé un objectif de 70% d’adultes vaccinés cet été.



La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a ajouté que l’UE prévoyait de faire don de « plus de 200 millions de doses de vaccins aux pays à revenus faibles et intermédiaires avant la fin de l’année », soit le double de l’objectif qu’elle s’était fixé jusque-là.



Plus de 4,1 millions de morts



La pandémie a fait au moins 4.128.543 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 610.125 décès, suivis du Brésil (547.016 morts), de l’Inde (418.987), du Mexique (237.207) et du Pérou (195.429).



L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

