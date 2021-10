Covid-19: Poutine décrète une semaine chômée en Russie

Vladimir Poutine a ordonné, mercredi 20 octobre, une semaine de congés payés, du 30 octobre au 7 novembre, pour tenter de juguler la vague épidémique meurtrière de Covid-19.

- Publicité-

« Bien entendu, je soutiens la proposition de déclarer la période du 30 octobre au 7 novembre comme chômée », a déclaré le président russe.

Cette semaine chômée coïncide avec les vacances scolaires russes et seuls les 1er, 2 et 3 novembre étaient ouvrés, du fait de jours de week-end et de jours fériés.

Il a aussi imploré les Russes, très récalcitrants, de se faire vacciner. « S’il vous plaît, soyez responsables », a dit le maître du Kremlin. « Il n’y a que deux manières de sortir de cette période (d’épidémie) : soit en tombant malade, soit en se faisant vacciner. »

Vladimir Poutine a qualifié de « dangereux » le faible taux de vaccination en Russie. Il a aussi appelé à accélérer les dépistages et à renforcer les mesures d’isolement des cas contacts.

Le président russe a également donné la possibilité aux régions d’entamer plus tôt ou de prolonger la semaine de congés si la situation épidémique le justifie.