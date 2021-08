Covid-19: Prolongation des délais d’inscription sur la plateforme helpentreprise.social.tn

Le ministère des affaires sociales a décidé la prolongation pour la deuxième fois et ce jusqu’au 13 août, des délais d’inscription sur la plateforme numérique consacrée à l’obtention des aides exceptionnelles au profit des travailleurs indépendants et leurs salariés les plus affectés par la propagation du coronavirus. Selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales, pour bénéficier de cette aide estimée à 200dt il faut s’inscrire sur la plateforme helpentreprise.social.tn avant le 13 août 2021. Une aide a été décidée au profit de ceux qui ont été affectés par la propagation du coronavirus et le confinement total imposé du 09 au 16 mai dernier. Cette aide exceptionnelle comprend les indépendants, leurs salariés et les travailleurs des institutions économiques les plus touchées appartenant à des catégories et secteurs déterminés dont les restaurants non classés, vente de prêt-à-porter, cafés et bars, vente de chaussures, vente de vêtements d’occasion, bains et douches publics, des espaces de divertissement pour enfants.

