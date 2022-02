Covid-19: Réaménagement des conditions d’entrée en territoire tunisien

Un conseil ministériel tenu, hier mercredi, au palais du gouvernement de la Kasbah, a décidé qu’à partir du 15 février 2022, les arrivants en Tunisie et âgés de plus de 18 ans seront exemptés de présenter le résultat négatif d’un test PCR à condition de produire un certificat prouvant l’achèvement du schéma vaccinal contre la Covid-19 ou un passeport vaccinal.

Les arrivants qui n’ont pas achevé le schéma et âgés de plus de six ans doivent présenter le résultat négatif d’un test PCR réalisé au plus tard 48 heures avant l’arrivée sur le sol tunisien. Ce délai passe à 24 heures en cas de réalisation d’un test rapide.

Les tests de dépistage rapides et PCR seront effectués d’une façon aléatoire à l’arrivée sur le sol tunisien. Si le résultat est positif, les concernés doivent passer une période d’auto confinement de cinq jours et si les symptômes persistent, cette période passe à sept.