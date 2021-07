Covid-19: Record de tous les records, 317 décès à la date du 22 juillet

Dans son bilan épidémiologique publié samedi, le ministère de la Santé a annoncé un nouveau record de 317 décès causés par la COVID-19 à la date du 22 juillet, dont 56 en 24 heures, portant le bilan à 18.369 morts depuis l’apparition de l’épidémie dans le pays en mars 2020.

Le même bilan fait état de 5.624 nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus recensées suite à 18.780 analyses virologiques durant la même journée, portant leur nombre total à 563.930 depuis le 20 mars 2020.

Le total des guérisons est passé à 457.597 personnes suite au rétablissement de 3.732 patients.

Il est très important de savoir comme l’a expliqué le ministère de la Santé que « le nombre de décès communiqué par jour représente le nombre des décès enregistrés le même jour (…) il comprend également les décès survenus lors des dernières 24 heures et signalés le même jour en plus des décès enregistrés dans les jours précédents et qui n’ont pas été signalés ».