Le ministère des Affaires sociales a annoncé la réouverture de la plateforme électronique mise en place pour accorder l’allocation exceptionnelle au titre du mois de mai 2021 au profit des salariés des entreprises du secteur du tourisme et de l’artisanat, et ce durant la période entre le 1er et 7 juin 2021.

Les demandes doivent être déposées exclusivement à travers la plateforme électronique helptourisme.social.tn