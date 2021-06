COVID 19: Report du salon PAMED 2021 au mois de novembre 2021

L’aggravation ces derniers jours, de la situation sanitaire en Tunisie, causée par lapropagation rapide et dangereuse de la pandémie du COVID 2021, et dans un souci de préserver en premier lieu la santé de ses partenaires : exposants, conférenciers et visiteurs, les organisateurs annoncent avec regret le report de salon PAMED 2021 prévue du 22 au 25 juin 2021,et ce malgré le respect rigoureux de toutes les conditions protocole sanitaire.

La santé de leurs partenaires passe avant tout, les organisateurs leurs donnent RDV au mois de novembre 2021.