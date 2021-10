Covid-19: Schéma vaccinal abouti pour 3 millions 861 mille 62 personnes au 1er octobre 2021

Le ministère de la Santé a annoncé, jeudi soir, qu’à la date du 1er octobre 2021, 3 millions 861 mille 62 personnes ont achevé leur schéma vaccinal contre le coronavirus.

- Publicité-

Dans son bulletin quotidien relatif à l’évolution de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, le ministère a fait savoir que sur les 85 mille 955 personnes convoquées, le 1er octobre courant, pour recevoir le vaccin anti-Covid-19, 33 mille 302 personnes, seulement, se sont présentées et ont été vaccinées.

Depuis le mois de mars dernier, 8 millions 122 mille 53 doses de vaccins ont été administrées, lit-on de même source.

Le ministère avait annoncé, hier vendredi, l’organisation d’opérations de vaccination ouvertes contre le Coronavirus les 2 et 3 octobre courant au profit des personnes âgées de 40 ans et plus, avec la possibilité de choisir le type de vaccin parmi cinq vaccins disponibles.