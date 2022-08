Covid-19: seules 118 personnes ont bénéficié de la 1ère dose le 18 août

Seulement 118 personnes ont bénéficié jeudi de la première dose de vaccin contre le coronavirus, dans les différents centres de vaccination. Le nombre total des personnes vaccinées est de l’ordre de 570 personnes, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Il s’agit de 75 personnes qui ont bénéficié d’une 2ème dose et 329 d’une 3ème dose avec l’administration d’une 4ème dose au profit de 37 personnes et 11 autres ont bénéficié d’une dose pour le voyage. 6 millions 381 mille 205 personnes ont achevé le processus vaccinal jusqu’à la journée du jeudi dont 4 millions 689 mille 990 personnes ont bénéficié de 2 doses et 1 million 691 mille 251 personnes ont bénéficié d’une 2ème dose.