Depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, le nouveau Coronavirus a fait, jusqu’ici, plus 18 259 morts dans le monde.

Au moins 401.285 cas d’infection, parmi lesquels 18.040 décès, ont été recensés dans 175 pays et territoires, notamment en Chine (81.171 cas, dont 3.277 morts), épicentre de la pandémie, et en Italie (69.176 cas), pays le plus durement touché en nombre de décès avec 6.820 morts.