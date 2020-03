Covid-19: trois cas enregistrés à l’Ariana

Sur les 13 cas de contamination au Covid-19, trois ont été enregistrés dans le gouvernorat de l’Ariana.

Des sources médicales ont confirmé ce jeudi deux cas de contamination locale transmise par le Tunisie rentré récemment d’Egypte.

Les membres de sa famille et 72 personnes entrées en contact avec lui ont subi les analyses nécessaires qui ont révélé la contamination de sa femme malgré qu’elle ne présente aucun symptôme du virus, ni toux ni fièvre.

Quant au malade qui s’est conformé, dès le début à la procédure de l’auto-isolement, les mêmes sources assurent que son état de santé est stable.

A noter par ailleurs que onze personnes (une famille composée de cinq personnes à Mnihla et une famille de 6 membres à l’Ariana ville) ont quitté ce jeudi l’isolement sanitaire et ne présentent aucun symptôme de contamination.