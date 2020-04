COVID-19: Tunis la plus impactée, 193 cas

La capitale Tunis est le gouvernorat le plus touché par les cas de contamination au coronavirus avec 193, Ariana 89, Ben Arous 87.

Ainsi, les gouvernorats les moins touchés sont Jendouba, Siliana avec un seul cas pour chaque gouvernorat.

Les 37 décès sont répartis comme suit 5 cas dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, la Mannouba, Sousse et Sfax. Trois décès à Ben Arous et Medenine, un décès dans les gouvernorats de Nabeul, Le Kef, Mahdia, Sidi Bouzid et Tataouine.