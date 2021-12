Covid-19/ Tunisair : Mise à jour des conditions de déplacement vers la Suisse

Tout voyageur de 16 ans et plus se rendant en Suisse doit, à compter du 6 décembre 202, présenter lors de l’enregistrement en Tunisie, un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le départ, et ce suite aux dernières décisions des autorités suisses, a indiqué, samedi, la compagnie Tunisair.

Les passagers à destination de la Suisse doivent également effectuer un test PCR ou antigénique à leurs frais entre le 4ème et 7ème jour de leur séjour en Suisse, a encore souligné Tunisair.

Les décisions des autorités suisses interviennent en raison de l’évolution de la situation sanitaire de par le monde, laquelle est marquée par l’apparition du nouveau variant du covid-19, Omicron.