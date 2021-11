Covid-19: Un décès et 86 nouvelles contaminations, le 18 novembre

Le ministère de la Santé a enregistré le 18 novembre 2021 un décès suite à une contamination par le coronavirus ainsi que 86 nouveaux cas infectés après la réalisation de 2859 tests. Le taux des tests positifs est estimé à 3.1pc et le nombre des personnes guéries est de l’ordre de 61 personnes, durant la journée du 18 novembre, a encore précisé le ministère dans un communiqué rendu public vendredi.

Il s’agit également de 134 malades admis dans les hôpitaux public et privé après l’admission de 12 nouveaux cas infectés le 18 novembre. 50 cas sont admis dans les services de soins intensifs et de réanimation et 13 cas sont sous respirateurs artificiels, selon la même source.