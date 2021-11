Covid-19: Un don américain de 336 mille vaccins à la Tunisie

Les États-Unis ont remis, lundi, 336 000 doses de vaccin Johnson & Johnson anti -COVID-19 à la Tunisie via COVAX. Il s’agit du quatrième don direct de vaccins à la Tunisie, portant le total des vaccins donnés par les États-Unis depuis juillet à plus de 2 millions de doses .

- Publicité-

« Grâce à ce don direct de 336 000 doses de vaccin Johnson et Johnson, nous démontrons l’engagement des États-Unis à soutenir les objectifs nationaux de vaccination de la Tunisie et à mettre enfin un terme à la pandémie de COVID-19 », a déclaré la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis, Natasha Franceschi. .

« Le gouvernement américain est fier de s’associer au gouvernement tunisien et à l’UNICEF pour la livraison de ces vaccins, afin d’atteindre le plus grand nombre de Tunisiens possible, le plus rapidement possible, avec l’unique objectif de sauver des vies », a-t-elle ajouté.

Les États-Unis accélèrent l’accès mondial à des vaccins COVID-19 sûrs et efficaces grâce à leur contribution historique de 4 milliards de dollars à COVAX ; ils sont les plus grands donateurs de COVAX. Ils ont contribué avec plus de 42 millions de dollars pour soutenir les efforts de la Tunisie face au COVID-19.