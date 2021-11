Covid-19: Un foyer de contamination détecté à l’école française de Sousse

Un foyer de contamination par le coronavirus détecté à l’école française de Sousse le 18 novembre courant, a été circonscrit, a souligné dimanche le directeur régional de la santé, Mohamed Godhbeni. Il a précisé dans une déclaration à la TAP qu’une décision de fermeture des salles des cours a été immédiatement prise par le personnel de la santé, après la découverte de plus de 20 cas infectés par le coronavirus parmi les élèves de l’école française, qui ont repris les cours après une période de vacances. Une fermeture probable de l’école est prévue demain lundi en cas d’une augmentation du nombre des cas positifs, a estimé la même source. Une amélioration de la situation pandémique dans le gouvernorat de Sousse a été enregistrée, a noté le directeur régional de la santé. Il a rappelé à ce propos, la baisse du nombre de contamination soit moins de 5 infections et une augmentation du nombre des bénéficiaires du vaccin anti-covid-19 soit plus de 64pc des personnes ayant bénéficié de deux doses du vaccin.

- Publicité-