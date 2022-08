Covid-19 : Un million de décès dans le monde depuis janvier, selon l’OMS

Le bilan s’alourdit. L’OMS a annoncé, jeudi 25 août que la pandémie de Covid-19 a fait un million de décès dans le monde depuis janvier. L’organisation appelle les gouvernements à accélérer la vaccination, alors qu’un tiers de la population mondiale n’est pas vaccinée. « Nous avons dépassé le jalon tragiqued’un million de décès dus au Covid-19 depuis le début de l’année », a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

Il a demandé aux gouvernements de tous les pays de redoubler d’effortspour vacciner tous les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les autres personnes les plus exposées, afin d’atteindre une couverture vaccinale de 70 % pour l’ensemble de la population.

En janvier de cette année, l’OMS, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et leurs partenaires ont créé le Partenariat pour la fourniture du vaccin contre le Covid (CoVDP), dans le but de faciliter la distribution des doses dans 34 pays dont la couverture vaccinale était inférieure à 10 %, tous sauf six se situant en Afrique. Désormais, s’est réjoui le Dr Tedros, seuls 10 pays ont encore une couverture inférieure à 10 %.

« Cependant, il reste encore beaucoup à faire », a-t-il dit. Selon le patron de l’OMS, un tiers de la population mondiale n’est toujours pas vaccinée, dont deux tiers du personnel de santé et trois quarts des personnes âgés dans les pays à faible revenu. Selon les dernières statistiques de l’OMS, la pandémie de Covid-19 est responsable de 6,45 millions de décès dans le monde depuis que les premiers cas sont apparus fin 2019 dans la région de Wuhan en Chine.