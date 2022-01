Covid-19: Un soutien financier américain de plus de 46 millions $

Le soutien financier offert par les Etats Unis d’Amérique (USA) au profit de la Tunisie afin de l’aider dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus depuis son apparition en mois de mars 2020 jusqu’à ce jour est de l’ordre de 46 millions dollars, indique un communiqué de l’ambassade américaine à Tunis.

Selon la même source, les USA ont également accordé plus de 2.8 millions doses de vaccins et ce après la réception de plus de 300 mille doses supplémentaires du vaccin Pfizer, dans le cadre de l’initiative internationale Covax.

Les USA soulignent son engagement de poursuivre sa coopération avec le ministère tunisien de la santé afin de fournir le matériel nécessaire dont les réfrigérateurs destinés au stockage des vaccins et assurer leurs disponibilité dans les différentes structures de santé en Tunisie.