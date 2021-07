Covid-19: Une opération blanche de vaccination sera organisée prochainement dans les pharmacies

Une opération blanche de vaccination anti Covid-19 sera organisée prochainement dans un nombre limité d’officines privées avant le démarrage de la vaccination dans les pharmacies, pour soutenir les efforts de vaccination contre la Covid-19, selon le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens, Ali Bsila.

Il a indiqué jeudi dans une déclaration à la TAP que cette opération a pour objectif de pallier les éventuels manquements au niveau de la plateforme EVAX et de s’assurer du bon déroulement de cette opération dans les officines.

Bsila a affirmé que les réunions entre l’ordre des pharmaciens et le ministère de la santé se poursuivent pour examiner tous les aspects techniques et logistiques liés à la distribution des doses de vaccin et leur stockage à une température appropriée dans les pharmacies.

« La plateforme Evax comprendra un espace réservé aux pharmacies bénévoles » a-t-il ajouté, signalant que les personnes souhaitant s’y inscrire pourront choisir le centre de vaccination ou les pharmacies selon leur lieux de résidence.

« Le nombre des pharmacies privées (de jour, de nuit, de garde) s’élève à plus de 2200 » a-t-il précisé, appelant tous les pharmaciens à se porter volontaire afin d’appuyer la campagne nationale de vaccination anti covid-19.

Selon le président de l’ordre des pharmaciens, 1500 pharmaciens participeraient à cette campagne de vaccination.