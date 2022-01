Covid-19: Une plateforme numérique de suivi dans deux mois

Une plateforme numérique de séquençage et d’analyses du coronavirus sera lancée dans deux mois par l’institut Pasteur de Tunis, a annoncé vendredi le chercheur en biologie Oussema Khamessi.

Il a déclaré à la TAP en marge d’une manifestation scientifique organisée à la cité des sciences de Tunis sur le Covid 19 que cette plateforme a pour objectif de faire le suivi de l’évolution du coronavirus et ses différentes souches depuis leur apparition en Tunisie ainsi que des indicateurs sur les 5 vagues de l’épidémie.

Le chercheur a précisé que cette plateforme est en cours de réalisation et comprend actuellement 316 génomes du virus dont un seul génome d’omicron et plusieurs autres données et indicateurs.