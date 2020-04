COVID-19 : Vidéoconférence entre médecins tunisiens et coréens sur l’échange d’expertises

L’échange d’informations et d’expertises en matière de lutte contre le nouveau coronavirus a été au centre d’une vidéoconférence tenue mardi entre des médecins spécialistes, des experts et des techniciens tunisiens et leurs homologues coréens de l’Université nationale de Corée (National University of Korea) en présence du ministre de la santé Abdellatif Mekki et de l’ambassadeur de la Corée du Sud en Tunisie Cho Koo-Rae.

” La vidéoconférence, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Tunisie et la Corée du Sud, vise à tirer profit de l’expérience réussie de ce pays dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 “, a indiqué un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères.

Les moyens et techniques utilisées par les autorités coréennes pour contenir la pandémie (dépistage rapide, suivi des confinés par des applications numériques, les protocoles de traitement…) ont été discutés lors de cette vidéoconférence.

Le ministère des affaires étrangères ajoute qu’en collaboration avec le ministère de la santé, d’autres vidéoconférences entre des médecins de pays frères et amis sont prévues afin d’échanger les expériences et les expertises en matière de lutte contre le nouveau coronavirus responsable de la maladie du COVId-19 et appuyer les efforts nationaux dans ce domaine.