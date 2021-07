Covid-9: Arrivée de deux avions saoudiens chargés d’aide au profit de la Tunisie

Deux avions saoudiens chargés d’équipement médical divers offert par le royaume d’Arabie saoudite sont arrivés mercredi à l’aéroport Tunis Carthage. Selon un communiqué de la présidence de la République rendu public sur sa page officielle Facebook, cette aide vise à soutenir les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie Covid-19. La Tunisie salue le Royaume d’Arabie saoudite pour ces aides et sa position aux côtés de la Tunisie dans ces circonstances sanitaires exceptionnelles. Une aide qui traduit les fortes relations historiques et fraternelles entre les deux pays et peuples, précise la même source.

