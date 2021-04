Covid: 92 décès et 1957 nouvelles contaminations durant la journée du 26 avril

92 cas de décès suite à une infection par le coronavirus ont été enregistrés lundi 26 avril, a indiqué mardi le ministère de la santé dans son bilan quotidien portant sur la situation pandémique dans le pays. Le nombre de décès s’élève ainsi à 10 mille 444 cas depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, a précisé la même source. 1957 nouvelles contaminations ont été également recensées durant la même journée suite à la réalisation de 7039 tests. Il s’agit du nombre le plus élevé, des contaminations, enregistré durant une seule journée depuis la propagation de la pandémie dans le pays, selon la même source. Le nombre recensé des personnes guéries jusqu’à la journée du lundi est de l’ordre de 253 mille 58 personnes après la guérison de 1867 malades. 2754 malades contaminés par le coronavirus sont hospitalisés dans des établissements de santé des deux secteurs public et privé. 527 malades sont admis dans les services de soins intensifs, et 148 cas sous respirateurs artificiels. Le nombre des personnes qui ont reçu le vaccin anti-covid est estimé à 330 mille personnes dont 69 mille 811 personnes ont déjà reçu la deuxième dose, selon la même source.

- Publicité-