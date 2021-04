Covid: Ouverture de 8 nouveaux centre de vaccination

8 nouveaux centres de vaccination anti-covid ont été ouverts récemment, a annoncé mardi le ministère de la santé. Ainsi le nombre total des centres s’élève à 47 centres dans les différentes régions du pays, a précisé la même source. Il s’agit d’un centre à Hammam Chott (Ben Arous), un centre dans la ville de Mareth (Gabès), deux centres à Bardo et à Sidi Hassine (Tunis), deux centres à la Soukra et Raoued (Ariana), un centre dans la ville de Regueb (Sidi Bouzid) en plus d’un centre à Kerkennah (Sfax). L’ouverture de ces centres a pour objectif d’accroitre le rythme de vaccination des citoyens, a signalé la même source. L’ouverture d’autres centre est prévue tout au long de la campagne nationale de vaccination lancée le 13 mars dernier. Le ministère de la santé a appelé les différentes personnes inscrites sur le système Evax à respecter la date et l’heure de vaccin afin d’assurer la procédure de vaccination dans les meilleures conditions. Selon les dernières données du ministère de la santé, jusqu’au 45ème jour de la campagne nationale de vaccination anti-covid, 330 mille personnes ont été vaccinées dont 69 mille 811 ont déjà reçu la deuxième dose du vaccin.

