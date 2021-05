Covid: Près de 600 mille personnes vaccinées

Le ministère de la Santé a fait savoir, lundi, que le nombre total de personnes vaccinées contre le coronavirus a atteint 599 mille 969 au 65e jour de la campagne nationale de vaccination qui a démarré le 13 mars 2021.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère a indiqué que le nombre de personnes inscrites à la plateforme nationale de vaccination Evax s’élève à un million 749 mille 037 personnes.

Selon la même source, le nombre total de personnes qui ont reçu la deuxième dose du vaccin a atteint, hier dimanche, 185 mille 946.

A cette occasion, le ministère de la Santé a renouvelé son appel à tous les citoyens à s’inscrire sur la plateforme Evax pour bénéficier du vaccin contre le coronavirus.

Il est à noter que le ministère de la Santé a recensé, le 15 mai courant, 70 décès supplémentaires et 740 nouvelles contaminations par le Coronavirus, portant le nombre de morts à 11 mille 849 victimes et celui de personnes testées positives à 326 mille 572 cas et ce depuis l’apparation de l’épidémie dans le pays en mars 2020.