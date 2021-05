Covid: un décès et 31 nouvelles contaminations dans les établissements éducatifs

Un décès supplémentaire et 31 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés le 05 mai 2021 dans les établissements éducatifs.

Selon le dernier bilan du ministère de l’éducation publié jeudi soir, depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre dernier, jusqu’au 05 mai 2021, 10467 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été recensés en milieu scolaire dont 56 décès et 10263 rétablissements, soit un taux de guérison estimé à 98%.

Il s’agit, en effet, de 4370 élèves dont 4316 ont guéri, 4770 enseignants dont 4710 se sont rétablis et 1327 personnels éducatifs dont 1237 ont guéri.

Depuis le 18 avril dernier, les cours sont suspendus dans tous les établissements éducatifs pour limiter la propagation du coronavirus. Le 03 mai dernier, seulement les élèves et les enseignants des classes terminales des écoles primaires, collèges et lycées secondaires (6ème année primaire, 9ème année de base et baccalauréat) ont repris les cours pour achever le programme et se préparer aux examens et concours nationaux.