Covid-vaccin-journée : 350 mille jeunes vaccinés jusqu’à 13h

Jusqu’à 13 heures ce dimanche, le nombre de citoyens qui ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus, lors de la deuxième journée de vaccination intensive, a atteint 350 mille personnes, a indiqué à l’Agence TAP la conseillère auprès du ministre de la santé et membre de la campagne nationale de vaccination Ines Ayadi.

Selon les dernières statistiques fournies par le ministère de la santé, le gouvernorat de Tunis arrive en tête où 28 mille doses de vaccin ont été administrées durant la matinée, suivi du gouvernorat de Sfax (27 mille doses), Nabeul (23 mille doses), Ben Arous (22 mille doses), Sousse (20 mille doses) et Ariana (14 mille).

Cette deuxième journée de vaccination intensive, organisée ce dimanche dans plus de 400 centres répartis dans tous les gouvernorats du pays, a démarré depuis 07h du matin et se poursuit jusqu’à 19h et elle concerne la tranche d’âge entre 18 à 39 ans.

Pendant la première journée de vaccination intensive tenue dimanche 08 août, 551 mille citoyens, âgés de plus de 40 ans, ont été vaccinés contre la covid19.