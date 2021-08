Covid: Valneva espère une efficacité « supérieure à 80% » pour son vaccin

Le laboratoire franco-autrichien Valneva, dont les essais pour son candidat-vaccin contre le Covid-19 sont à un stade avancé, espère démontrer « une efficacité supérieure à 80% », a annoncé mardi son directeur général Franck Grimaud.

« Sur la base (…) des essais de phase I et II, on espère avoir un vaccin qui soit efficace de manière supérieure à 80%. Il va falloir le démontrer dans l’essai de phase III », destiné à prouver l’efficacité réelle d’un traitement avant une éventuelle mise sur le marché et qui est toujours en cours, a déclaré M. Grimaud sur la chaîne BFM Business.

L’efficacité serait donc inférieure aux vaccins à ARN messager, comme ceux de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, qui tournent autour des 95%. Mais elle serait supérieure à celle des vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson, qui fonctionnent par vecteur viral et se situe entre 60 et 70%.

(AFP)