Covid19: 2 millions 183 mille vaccinés jusqu’au 2 septembre 2021

Jusqu’au 2 septembre, environ deux millions 183 mille personnes avaient achevé la vaccination contre le Coronavirus, depuis le lancement des premières opérations de vaccination en Tunisie en mars dernier, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de la Santé.

Ceux qui ont été vaccinés avec deux doses ont acquis la plus grande part du nombre total de personnes qui ont terminé leur vaccination, leur nombre ayant atteint, le 2 septembre, environ 1 million 517 000 personnes.

Le nombre de personnes qui ont terminé leur vaccination avec le vaccin Janssen (un vaccin à dose unique) a atteint 318 503 personnes, tandis que le nombre de personnes qui se sont rétablies de l’infection par le virus Corona et ont reçu une dose a atteint environ 348 000 personnes.

Il est à noter que le nombre de personnes ayant manqué leur date de vaccination le 2 septembre a atteint 63 236, le nombre de personnes vaccinées à cette date n’excédant pas 32 407, alors qu’environ 96 000 personnes ont été convoquées pour la vaccination.

Le nombre total de vaccins utilisés depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination en mars dernier jusqu’au 2 septembre a atteint plus de 5 millions et 787 mille vaccins, tandis que le nombre de personnes enregistrées dans le système de vaccination EVAX a atteint plus de 5 millions et 869 mille personnes, selon le ministère de la Santé.