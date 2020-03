Covid19 : Isolement obligatoire pour les Kasserinois venus de Djerba

Le gouverneur de la région de Kasserine, Mohamed Semcha, appelle les personnes originaires de la région, qui viennent de rentrer de l’île de Djerba, à se présenter volontairement à l’isolement sanitaire obligatoire.

Ceux qui ne respectent pas cette consigne seront poursuivis en justice et incarcérés à la prison civile du Kef, avertit le gouverneur communiqué.

Les unités sécuritaires de Kasserine ont arrêté, jusqu’à ce jeudi, près de 85 personnes, revenues de Djerba. Les analyses effectuées ont montré que 5 parmi elles sont contaminées par le covid-19.

Ces personnes diagnostiquées positives sont prises en charge à l’hôpital régional de Kasserine dans une unité d’isolement sanitaire. Leur état de santé est stable. Les autres sont placés dans des centres réservés à l’isolement obligatoire.

Les analyses effectuées mercredi sur 5 nouvelles personnes originaires de la région, qui viennent de rentrer de Djerba, sont négatives, souligne à l’agence TAP, Abdelghani Chaabeni, directeur régional de la santé.

Dix autres prélèvements ont été effectués sur des personnes, originaires des délégations d’El Ayoun, de Kasserine et de Sbiba, suspectées de porter le virus. Les résultats devront être publiés, vendredi soir, ou au plus tard samedi, souligne la même source.

Par ailleurs, un blessé à l’arme blanche admis, jeudi, à l’hôpital régional, a subi un test de dépistage du Covid-19, à cause d’une hausse subite de la température.

Jusqu’à présent, le nombre de personnes soumises à l’isolement sanitaire obligatoire ou à l’auto-isolement a atteint 147 personnes.

Vendredi soir, unes douzaine de personnes ont été placées, à l'isolement obligatoire, au foyer universitaire de Kasserine-sud, après avoir été évacuées d'Algérie par les unités sécuritaires via le passage frontalier de Bouchebka (délégation de Feriana), avec une cinquantaine d'autres personnes originaires de différents gouvernorats. Des moyens de transport ont été mis à la disposition de ces derniers pour les ramener à leurs régions respectives après un engagement écrit de se soumettre à l'auto-isolement.