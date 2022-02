Covid19: La généralisation de la vaccination des enfants dépend de la disponibilité des vaccins adéquats

Le Comité Scientifique de Lutte contre le Coronavirus poursuit l’examen du dossier relatif à la généralisation de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans en attendant que la Tunisie se procure les vaccins destinés à cette tranche d’âge. Le professeur de virologie, membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Mahjoub Ouni, a déclaré, mardi à la TAP, que la généralisation de la vaccination des enfants (5-11 ans) contre la Covid-19, et son intégration dans la stratégie nationale de vaccination, est liée à la disponibilité des vaccins adéquats, qui conviennent aux enfants en termes de composants et du nombre de doses. Le comité scientifique a consulté, a-t-il dit, des pédiatres qui ont recommandé de réserver aux enfants des vaccins appropriés avant de les inclure dans la stratégie nationale de vaccination. Il a rappelé, qu’actuellement, seuls les enfants de 5 à 11 ans atteints de maladies chroniques ou souffrant d’immunodéficience sont vaccinés en Tunisie. Depuis novembre 2021, les autorités sanitaires en Tunisie ont recommandé la vaccination les enfants de 12 à 14 ans. Selon les données disponibles sur la plateforme de vaccination evax.tn, quelque 22 mille 500 enfants âgés de 12 à 14 ans ont terminé la vaccination contre le Coronavirus, plus de 53 mille 200 ont reçu la première dose et 7 ont reçu le troisième rappel