Covid19 : La Tunisie utilisera les masques de plongée pour vaincre l’épidémie

Aldo Gervazoni, un italien résidant en Tunisie depuis 2005 et travaillant dans la métallurgie, en coopération avec le professeur tunisien Mounir Fraija, spécialiste de l’ingénierie optique, et Abdou Mathlouthi, président de l’Association tunisienne des sciences et technologies, ont mené une étude pour transformer les masques de plongée en respirateurs médicaux afin de sauver des vies.

”Gervazoni a expliqué que l’appareil est fabriqué grâce à la technologie d’impression 3D, à travers l’ajout de valves respiratoires aux masques, assurant que ce dispositif avait prouvé son efficacité en Italie et que sa fabrication en Tunisie serait très efficace”, rapporte Webdo.

”Ce masque ne remplacera pas les respirateurs médicaux, mais qu’il sera efficace à utiliser en premiers soins, jusqu’à ce qu’un lit de réanimation soit disponible pour le patient”, a-t-il ajouté lors de son intervention ce jeudi 26 mars 2020 sur Mosaïque FM.

Par ailleurs, Aldo Gervazoni a fait appel à tous les citoyens à faire don de leurs masques de plongée.