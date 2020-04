COVID19 : Lancement d’une nouvelle plateforme pour l’identification des points de collecte de dons

Une nouvelle plateforme de localisation des points de collecte des dons a été lancée, vendredi, par le ministère des droits de l’Homme, des relations avec les instances constitutionnelles et de la société civile.

Sahem.tn est un site qui permet d’identifier le point de collecte de don disponible dans l’établissement scolaire le plus proche. Il couvre, selon un communiqué du ministère, tous les établissements scolaires dédiés aux dons dans tous les gouvernorats de la République.

Cette initiative intervient dans le cadre de la décision du gouvernement de prolonger la campagne nationale de collecte et de distribution de dons lancée depuis le 02 avril 2020 sous la supervision de la commission nationale de collecte et de distribution de dons.

Rappelons que le ministère avait aussi lancé préalablement la plateforme JISSR consacrée aux organisations et associations qui désirent s’inscrire dans la campagne nationale de collecte et de distribution de dons.