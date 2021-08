Covid19/Macron : « La crise sanitaire n’est pas derrière nous »

Emmanuel Macron a réuni ses ministres, en visioconférence pour la plupart, mercredi, pour un Conseil de défense sanitaire face à la très préoccupante hausse des cas de Covid-19 aux Antilles, où la vaccination peine. « La crise sanitaire n’est pas derrière nous » et durera « encore plusieurs mois », a averti le président français.

« La crise sanitaire n’est pas derrière nous, très clairement, nous allons vivre pendant encore plusieurs mois avec le virus », a déclaré le chef d’État lors d’un Conseil de défense sanitaire qui s’est tenu, mercredi 11 août, en visioconférence depuis Brégançon.

Emmanuel Macron a une nouvelle fois insisté sur l’importance de la vaccination pour éviter que la circulation du variant Delta ne s’accentue encore et n’impose de nouvelles restrictions. De telles mesures ont déjà été mises en œuvre ou sont sur le point de l’être en Martinique et en Guadeloupe, touchées par une flambée des cas.

La quatrième vague de l’épidémie de Covid-19 place la France dans une situation sanitaire « plus que délicate » et « impose notre mobilisation », a déclaré le président français. « Nous avons dépassé en début de semaine les 9 000 hospitalisations pour Covid », a-t-il précisé, en soulignant que « la barre des 1 600 patients en réanimation a également été franchie ».