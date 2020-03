COVID19: Nouvel horaire d’ouverture et de fermeture des officines de détail

Suite à l’instauration du couvre- feu à partir de 18h et des nouveaux horaires administratifs pour la fonction publique dans le cadre du plan national de lutte contre la dissémination du COVID 19, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie a décidé de modifier l’horaire d’ouverture et de fermeture des officines de détail. Ainsi, les horaires de travail seront de 8h30 à 16h du lundi au samedi pour les pharmacies du jour et de 16h à 8h30 pour les pharmacies de nuit.

Selon un communiqué publié par le conseil national de l’ordre des pharmaciens, cette décision prend effet à partir d’aujourd’hui mercredi et reste valable jusqu’à nouvel ordre.

A noter que les pharmacies privées connaissent au cours de cette période une ruée de la part des citoyens à la recherche de gel hydro alcoolique et de bavettes pour éviter la contamination par le nouveau coronavirus dont 29 personnes ont été déjà infectées en Tunisie.