Covid19: report de la troisième édition du festival Manarat

En raison de la crise sanitaire internationale liée au Covid 19, le comité directeur du festival du cinéma méditerranéen de Tunisie Manarat organisé en coordination avec le ministère des affaires culturelles informe dans un communiqué de presse que la troisième édition du festival sera reportée d’une année pour se dérouler du 1er au 7 juillet 2021.

Il est rappeler que depuis deux années, le festival Manarat s’est imposé sur la scène culturelle et artistique tunisienne pour se tailler une place parmi les festivals d’été en Tunisie. Ce jeune festival est le fruit d’une coopération active entre le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et l’Institut français de Tunisie (IFT).