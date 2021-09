Covid19: Vers la vaccination de la tranche d’âge de 12 à 15 ans

Le chargé de la gestion du ministère de la Santé, Ali Mrabet, a déclaré lundi, que le Département de médecine scolaire et universitaire du ministère de la Santé examine la question de la vaccination de la tranche d’âge de 12 à 15 ans contre le virus Corona dans les établissements d’enseignement, en coordination avec le ministère de l’Éducation et le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus.

Ali Mrabet a ajouté dans une déclaration à la TAP en marge de sa visite aujourd’hui aux laboratoires « MEDES » pour l’industrie pharmaceutique à Nabeul, pour donner le signal du lancement de la campagne de distribution d’aide aux hôpitaux, à l’initiative de l’Association Tunisienne des Médicaments Génériques, que la question d’intégrer les enfants de la tranche d’âge mentionnée parmi les priorités du vaccin sera examinée.

Concernant la situation épidémiologique par rapport à la propagation du nouveau virus, Mrabet a indiqué que la situation connaît une percée, d’autant plus que le pourcentage de tests positifs est inférieur à 11%, avec une diminution du nombre de décès, rappelant la nécessité de faire attention et continuer à respecter les mesures préventives et les protocoles sanitaires.

S’agissant de la campagne de distribution d’aide aux hôpitaux organisée par l’Association tunisienne des médicaments génériques, le ministre a souligné l’importance de telles initiatives, qui s’inscrivent dans la vague de solidarité entre les Tunisiens et pour éviter la pénurie de certains médicaments.