COVID619 :L’ATB finance la 1ère phase du projet de l’Ecole d’ingénieurs de Sousse

L’ Arab Tunisian Bank (ATB) a financé la première phase du projet de l’école d’ingénieurs de Sousse visant à doter le personnel du ministère de la santé des équipements nécessaires pour faire face au virus COVID 19,en mettant une première subvention à la disposition des étudiants ingénieurs opérationnels tout en travaillant sur l’élargissement de la liste de contributeurs privés, tous secteurs confondus.

L’ATB soutient les jeunes talents travaillant sur ce projet en leur allouant les moyens nécessaires, souligne la banque , ajoutant qu’elle a déjà contacté l’équipe du projet pour cerner ses besoins et mobiliser ainsi une première subvention permettant la réussite de cette louable et capitale initiative dans la guerre que mène le corps médical contre le coronavirus

L’ATB) a décidé de parrainer cette initiative intitulée ” Yes, we breathe “,qui s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre cette épidémie.

Il s’agit d’un challenge de développement et de fabrication de respirateurs, de réanimateurs et d’équipements biomédicaux, assumé par des établissements de l’université de Sousse à l’instar de la faculté de médecine de Sousse (FMS) et l’école nationale d’ingénieurs de Sousse (ENISO), nécessitant désormais le financement, précise l’ATB dans un communiqué publié mercredi à Tunis.

Conformément à la demande urgente des autorités sanitaires, l’équipe des ingénieurs a concentré son travail sur la fabrication des masques pour le personnel de santé, développés dans un temps record e qui sont aujourd’hui disponibles et produits en quantité souligne la même source. Et d’ajouter que la conception des prototypes des modèles de respirateurs ‘’oxygénothérapie” sera faite dans les trois jours à venir après la fixation des besoins du ministère de la santé.

Cette initiative vise un double objectif, il s’agit de produire des masques pour protéger les médecins et infirmiers, en charge des patients, contre les risques de contamination et d’équiper les hôpitaux par un nombre supplémentaire de respirateurs et de réanimateurs pour faire face à une éventuelle hausse du nombre de patients en réanimation.

Ce soutien s’inscrit dans la démarche de l’ATB pour agir en banque citoyenne et bienveillante, en se joignant à l’effort national pour la lutte contre la propagation du virus covid-19 et poursuit sa mobilisation et son soutien à cette cause nationale.