Création d’un centre d’hébergement d’urgence pour enfants

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj Moussa a annoncé mercredi au cours d’un entretien avec le délégué général à la protection de l’enfance et l’association des délégués de protection de l’enfance, la création d’un centre national d’hébergement d’urgence pour enfants et 5 unités régionales similaires.

- Publicité-

Selon un communiqué publié par le ministère, Belhaj Moussa a souligné le rôle dévolu aux délégués à la protection de l’enfance dans la prévention et la protection des enfants, face à la prolifération des phénomènes d’exploitation économique et sexuelle des enfants, au cours de la période écoulée.

Elle a relevé l’importance du rôle du délégué à la protection de l’enfance dans les plans d’action mis en œuvre par le ministère outre ses interventions dans la prise en charge des enfants à travers les signalements, le contrôle et l’accompagnement.

De leur côté, les délégués à la protection de l’enfance ont fait part de leurs doléances et des difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail, soulignant leur attachement à accomplir leur mission avec ardeur et abnégation pour protéger l’enfance contre toutes menaces.