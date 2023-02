Création d’une commission de suivi du dossier des assassinats de Brahmi et Belaid

La ministre de la Justice Leila Jaffel a annoncé, lundi, la formation d’une commission placée directement sous sa présidence, chargée du suivi du dossier des assassinats des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi La commission poursuivra toutes les personnes qui ont fait obstruction à l’avancement des dossiers et ont cherché à occulter les preuves et à influencer la Justice.

Selon un communiqué du département de la Justice, la ministre a ordonné, par la même occasion, une mission d’inspection judiciaire et administrative globale des dossiers relatifs aux deux assassinats politiques. Elle consiste, notamment, à recenser toutes sortes de documents saisis et le suivi de leur processus judiciaire, en plus de la numérisation de tous les dossiers et de leur sauvegarde sur support électronique.

L’annonce de la formation de cette structure coïncide avec le dixième anniversaire de l’assassinat deChokri Belaid, tombé en martyr le 6 février 2013, par fusillade devant sa maison à El Menzeh VI. Mohamed Brahmi, secrétaire général du Mouvement populaire et député à l’Assemblée nationale constituante, a été connu le même sort, le 25 juillet 2013.

