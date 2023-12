Une commission pour doter les centres publics de protection de l’Ariana en solaire

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa et le président de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) Mohamed Khouini ont convenu, au cours d’une séance de travail tenue lundi, de créer une commission regroupant tous les intervenants pour l’exécution du projet des générateurs électriques dans les différents centres de protection et de doter le centre de l’Ariana de l’énergie solaire.

Les deux parties ont passé en revue le projet de création du centre « Om El Khir » de protection des personnes âgées à l’Ariana et le parachèvement des travaux de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz naturel.

- Publicité-